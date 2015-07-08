Обнародованы результаты экзамена по азербайджанскому языку для абитуриентов русского сектора

Баку. 8 июля. REPORT.AZ/ Обнародованы результаты экзамена абитуриентов русского сектора по азербайджанскому языку.

Как сообщили Report в Государственной комиссии по приему студентов (ГКПС), 783 из 1 782 абитуриентов русского сектора, которые должны были участвовать на прошедшем 7 июля в Баку и Нахчыване экзамене, не приняли участие на экзамене.

Один человек был выведен из экзаменационного зала по причине нарушения экзаменационных правил.

494 из 998 присутствующих на экзамене абитуриентов получили удовлетворительную оценку.

Не выдержавшие экзамен по азербайджанскому языку абитуриенты русского сектора лишаются права на участие на вступительном экзамене на 2015/2016 учебный год.

Отметим, что информацию о результатах экзамена абитуриенты могут получить также, отправив по мобильному телефону свой рабочий номер на короткий номер 7727.