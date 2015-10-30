​Обнародованы районы Азербайджана, где в основном наблюдаются грозы

Баку. 30 октября. REPORT.AZ/ Обнародованы районы Азербайджана, где наиболее часто происходили грозы.

Как сообщил Report кандидат географических наук доцент Магеррам Гасанов, испокон веков грозы наблюдались в горных и высоких местностях: "На территории Азербайджана грозы в основном регистрируются в Ордубаде, Шахбузе, Шеки, Шуше, Гедабеке, Лачине, Кельбаджаре, Дашкесане, Габале, Гусарах".

По его словам, грозы на территории страны в основном наблюдаются в период смены сезонов: "В то же время, наибольшая вероятность гроз возникает в апреле, мае, июне, сентябре и октябре. Анализ собранных на протяжении долгих лет данных показывает, что 4-5 дней в году на этих территориях наблюдаются сильные грозы".

М.Гасанов добавил, что в сельской местности для того, чтобы уберечься от гроз, на крышах должны устанавливаться специальные устройства. Кроме того, лучше всего не стоять рядом с высокими географическими объектами".