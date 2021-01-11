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Обнародованы правила проведения экзаменов в вузах  

Обнародованы правила проведения экзаменов в вузах   В высших и средних специальных учебных заведениях созданы экзаменационные штабы
Наука и образование
11 января 2021 г. 12:31
Обнародованы правила проведения экзаменов в вузах  

С сегодняшнего дня начинается экзаменационная сессия осеннего семестра 2020-2021 учебного года в высших и средних специальных учебных заведениях Азербайджана.

Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал министр образования Эмин Амруллаев.

Согласно приказу, в высших и средних специальных учебных заведениях созданы экзаменационные штабы.

Экзаменационная сессия будет проходить в дистанционной форме в течение 4 недель. В течение 10 дней после завершения экзаменационной сессии Министерству образования будет представлен окончательный отчет о результатах.

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Версия на азербайджанском языке Ali məktəblərdə imtahanların keçirilməsi qaydası açıqlanıb

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