Обнародованы правила проведения экзаменов в вузах  

С сегодняшнего дня начинается экзаменационная сессия осеннего семестра 2020-2021 учебного года в высших и средних специальных учебных заведениях Азербайджана.
Как сообщает Report, соответствующий приказ подписал министр образования Эмин Амруллаев.
Согласно приказу, в высших и средних специальных учебных заведениях созданы экзаменационные штабы.
Экзаменационная сессия будет проходить в дистанционной форме в течение 4 недель. В течение 10 дней после завершения экзаменационной сессии Министерству образования будет представлен окончательный отчет о результатах.