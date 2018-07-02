Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ Обнародованы правила приема в Азербайджанский институт теологии.

Как сообщили Report в Институте, впервые будет проведен набор студентов на 2018-2019 учебный год.

Прием в институт будет проводиться Государственным экзаменационным центром по III группе специальностей по двум направлениям: исламоведение и религиоведение.

В первый учебный год на бесплатной основе будет принято 60 абитуриентов, из них 35 на исламоведение, 25 на религиоведение. Минимальный балл для поступления на исламоведение, и религиоведение - 200 баллов.

Желающие участвовать в собеседовании абитуриенты должны зарегистрироваться на сайте ГЭЦ. Первая регистрация состоится 29-31 июля, на вакантные места – 15-16 августа. Первый экзамен состоится 1-6 августа с 9:00 в административном здании бывшего факультета теологии Бакинского государственного университета по адресу Баку, ул.Ахмеда Джамиля, 41а, экзамен на вакантные места – 17-20 августа. Процесс обучения в Институте теологии Азербайджана, в который привлекут опытных экспертов, будет организован по современным стандартам.

Отметим, что Азербайджанский институт теологии 2-6 июля объявляет день открытых дверей для абитуриентов и родителей.