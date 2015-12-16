Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ Обнародованы основные цели стратегии в связи с переходом на 12-летнее образование в Азербайджане.

Как сообщает Report, в заявлении журналистам директор института по проблемам образования Гулу Новрузов сообщил, что в настоящее время идет работа над стандартами 12-летнего образования.

Он отметил, что предварительный проект стандартов 12-летнего образования подготовлен и представлен в министерство образования.

Директор института также рассказал об основных целях, предусмотренных в стратегии 12-летнего образования: "К основным вопросам относятся изменение сути образования, подготовка качественно новых преподавателей, финансирование образования. Если учителя не воспримут образовательную политику министерства образования, то не смогут успешно реализовать данную стратегию. Это в свою очередь вызовет определенные проблемы".