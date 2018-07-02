Обнародованы оценки участвовавших в выпускных экзаменах 21 июня учащихся

Баку. 2 июля. REPORT.AZ/ В систему "Ученик-выпускник" внесены итоговые оценки, которые будут записаны в документ об образовании учеников, участвовавших в выпускных экзаменах 21 июня.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, проведена итоговая аттестация общего среднего и полного среднего образования участвовавших в этих экзаменах 62 227 учеников.

Общеобразовательные учебные заведения, итоговые оценки учеников которых известны, могут обратиться в министерство образования для выдачи выпускникам документа об образовании гособразца.

Отметим, что в настоящее время в Центре продолжается работа по итоговой аттестации учеников, участвовавших в выпускных экзаменах 27 июня. Оценки в ближайшее время будут внесены в систему "Ученик-выпускник".