Обнародованы новые правила в связи с репетиторскими услугами в Азербайджане

При индивидуальном обучении и репетиторстве в Азербайджане предпочтение должно отдаваться онлайн-обучению.

При индивидуальном обучении и репетиторстве в Азербайджане предпочтение должно отдаваться онлайн-обучению.

Как сообщает Report, это нашло отражение в утвержденных Минздравом методических указаниях по борьбе с коронавирусной инфекцией в различных сферах торговли и услуг, офисах.

В документе говорится:

"Во время индивидуальных занятий и репетиторских услуг учебный процесс должен проводиться в хорошо проветриваемом помещении;

Во время обучения обязательно использование медицинских масок;

Во время обучения необходимо поддерживать социальную дистанцию (не менее одного метра);

Учебные пособия не должны использоваться совместно;

Правила личной гигиены должны строго соблюдаться;

Между группами должен быть перерыв не менее 15 минут, во время которого помещения должны проветриваться.