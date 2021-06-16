Обнародованы новые правила в связи с репетиторскими услугами в Азербайджане

При индивидуальном обучении и репетиторстве в Азербайджане предпочтение должно отдаваться онлайн-обучению.
Как сообщает Report, это нашло отражение в утвержденных Минздравом методических указаниях по борьбе с коронавирусной инфекцией в различных сферах торговли и услуг, офисах.
В документе говорится:
"Во время индивидуальных занятий и репетиторских услуг учебный процесс должен проводиться в хорошо проветриваемом помещении;
Во время обучения обязательно использование медицинских масок;
Во время обучения необходимо поддерживать социальную дистанцию (не менее одного метра);
Учебные пособия не должны использоваться совместно;
Правила личной гигиены должны строго соблюдаться;
Между группами должен быть перерыв не менее 15 минут, во время которого помещения должны проветриваться.