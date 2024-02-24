Обнародованы новые подробности деятельности Турецко-Азербайджанского университета

Прием студентов в новый Турецко-Азербайджанский университет начнется в следующем учебном году, если подготовительные работы удастся завершить в срок.

Прием студентов в новый Турецко-Азербайджанский университет начнется в следующем учебном году, если подготовительные работы удастся завершить в срок.

Как сообщает Report, об этом сказал председатель Совета по высшему образованию Турции Эрол Озвар.

"Главной особенностью проекта является то, что обучение здесь будет проводиться на основе объединенной программы самых авторитетных университетов Турции и Азербайджана", - добавил Озвар.

По его словам, на первом этапе преимущество будет отдаваться сферам здравоохранения, инженерии и информатики: "В дальнейшем в зависимости от решения Попечительского совета вуза будут доступны и другие специальности. В совет войдут эксперты из Турции и Азербайджана. В вузе смогут учиться не только студенты из Азербайджана, но и со всего мира".

Напомним, что меморандум о создании Турецко-Азербайджанского университета был подписан 19 февраля, в рамках визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Анкару. Документ подписали Министерство науки и образования Азербайджана и Совет по высшему образованию Турецкой Республики.