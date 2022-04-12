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Обнародованы итоги конкурса по приему на работу учителей по бессрочному трудовому договору

Обнародованы итоги конкурса по приему на работу учителей по бессрочному трудовому договору На личные страницы кандидатов отправлены результаты этапа конкурса (собеседование) по приему на работу учителей по бессрочному трудовому договору.
Наука и образование
12 апреля 2022 г. 17:42
Обнародованы итоги конкурса по приему на работу учителей по бессрочному трудовому договору

На личные страницы кандидатов отправлены результаты этапа конкурса (собеседование) по приему на работу учителей по бессрочному трудовому договору.

Как сообщили Report в Центре человеческих ресурсов, по результатам собеседования 1 581 учитель получил шанс трудоустроиться по бессрочному трудовому договору в общеобразовательных учебных заведениях, в которых работает.

Кандидаты должны представить надлежащие документы (копии удостоверяющего личность документа, документа о высшем или среднем специальном образовании и дополнения к нему, трудовую книжку (при наличии), 4 фотографии, справку о состоянии здоровья, личный листок по учету кадров) в соответствующие местные органы управления образованием до 18:00 31 августа.

Не прошедшие конкурс кандидаты смогут продолжить работу до конца текущего учебного года. В ближайшее время будут объявлены даты приема апелляционных обращений в связи с этапом собеседования.

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Версия на азербайджанском языке Müəllimlərin daimiləşdirilməsi müsabiqəsinin yekun nəticələri açıqlanıb

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