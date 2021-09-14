Обнародованы итоги апелляционных обращений в рамках приема учителей на работу

Объявлены результаты апелляционных обращений в связи с этапом собеседования в рамках конкурса по приему учителей в общеобразовательные учебные заведения Азербайджана на 2021-2022 учебный год.

Объявлены результаты апелляционных обращений в связи с этапом собеседования в рамках конкурса по приему учителей в общеобразовательные учебные заведения Азербайджана на 2021-2022 учебный год.

Как передает Report, на личные страницы участников конкурса направлена соответствующая информация.

Этап собеседования успешно прошли 219 кандидатов и получили возможность работать в общеобразовательных учебных заведениях на основе бессрочного договора.

Кандидаты должны представить необходимые документы (удостоверение личности, копию документа о высшем или среднем специальном образовании и вложений, трудовую книжку (при наличии), 4 фотографии, справку о состоянии здоровья, личный листок по учету кадров, выписку о результате приема на работу с личной страницы) в соответствующий местный орган управления образования до 18:00 16 сентября. После представления документов кандидаты должны проверить личную страницу и удостовериться в подтверждении выписки. Кандидаты, чьи выписки будут подтверждены соответствующим местным органом управления образованием, будут приняты на работу.

Апелляционные обращения проводились 8-9 сентября. Собеседования проводились онлайн через платформу Microsoft Teams.