Обнародованы имена лиц, недавно назначенных директорами в бакинские школы - ПОЛНЫЙ СПИСОК

Баку. 11 октября. REPORT.AZ/ В около 30 находящихся при Управлении образования города Баку учебных заведений назначены новые директора, либо произведена перестановка директоров.

В ответ на запрос Report управление представило соответствующий список.

В списке имена 28 директоров.

Прием на работу на 2017/2018 учебный год

1. Расулова Кямаля Акиф гызы - директор полной средней школы №210 Низаминского района;

2. Гасымзаде Низами Гасым оглу - директор полной средней школы №272 Низаминского района;

3. Хазиева Сяма Шакир гызы - директор полной средней школы №103 Бинагадинского района;

4. Джанаев Захид Рамазан оглу - директор специальной дневной-заочной полной средней школы №115 Бинагадинского района;

5. Шахбазов Талех Насирулла оглу - директор полной средней школы №69 Сабунчинского района;

6. Гулиев Ясин Ягуб оглу - директор полной средней школы №90 Сабунчинского района;

7. Юсифов Заур Рафаэль оглу - директор полной средней школы №259 Сабунчинского района;

8. Рагимова Сафура Беюкага гызы - директор полной средней школы №285 Сураханского района;

9. Ибишова Шафаг Вагиф гызы - директор полной средней школы №84 Сураханского района;

10. Мамедова Гюльзаде Тапдыг гызы - директор полной средней школы №146 Сураханского района;

11. Нифтиев Низами Зекулла оглу - директор полной средней школы №280 Сураханского района;

12. Ахундова Наджиба Новруз гызы - директор полной средней школы №45 Наримановского района;

13. Абышов Насим Аждар оглу - директор полной средней школы №178 Наримановского района;

14. Фаталиева Лейла Фахраддин гызы - директор полной средней школы №82 Наримановского района;

15. Омаров Мовла Осман оглу - директор специальной дневной-заочной полной средней школы №82 Наримановского района;

16. Мамедова Назиля Джабраил гызы - директор полной средней школы №181 Хазарского района;

17. Исалы Кямран Булудхан оглу - директор полной средней школы №120 Хазарского района;

18. Алиева Севиль Салимхан гызы - директор полной средней школы №329 Сабаильского района.

Перестановка

1. Годжаев Шамси Адильхан оглу – в 2012 году был назначен директором полной средней школы №126 Бинагадинского района. В 2017 году переведен в школу-лицей №166 Гарадагского района;

2. Алиева Назиля Зияд гызы – в 2015 году назначена директором полной средней школы №227 Низаминского района. В 2017 году переведена в полную среднюю школу №17 Хатаинского района;

3. Микаилов Шакир Агей оглу – в 2012 году назначен директором полной средней школы №168 Пираллахинского района. В 2017 году переведен в полную среднюю школу №186 Пираллахинского района;

4. Мансырова Мехпара Гасан гызы – в 2012 году назначена директором полной средней школы №231 Пираллахинского района. В 2017 году переведена в полную среднюю школу №168 Пираллахинского района;

5. Алекперов Азер Адиль оглу – в 2014 году назначен директором полной средней школы №228 Гарадагского района. В 2017 году переведен в полную среднюю школу №22 Сабунчинского района;

6. Асадова Тармина Агаали гызы – в 2012 году назначена директором полной средней школы №329 Сабаильского района. В 2017 году переведена в полную среднюю школу №126 Бинагадинского района;

7. Гулиев Насими Фронд оглу – в 2015 году назначен директором полной средней школы №84 Сураханского района. В 2017 году переведен в полную среднюю школу №76 Сураханского района;

8. Шарифова Фарида Сиявуш гызы – в 2015 году назначена директором полной средней школы №327 Сураханского района. В 2017 году переведена в полную среднюю школу №275 Сураханского района;

9. Гасымов Гусейнага Гулам оглу – в 2015 году назначен директором полной средней школы №218 Хазарского района. В 2017 году переведен в полную среднюю школу №26 Хазарского района;

10. Аббасова Фаргана Тапдыг гызы – в 2015 году назначена директором полной средней школы №181 Хазарского района. В 2017 году переведена в школу-лицей №72 Сабунчинского района.