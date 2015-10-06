 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Обнародованы имена лауреатов Нобелевской премии по физике

    Нобелевская премия по физике присуждена за открытие осцилляций нейтрино

    Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ Сегодня в Шведской королевской академии наук состоялась церемония объявления новых лауреатов Нобелевской премии по физике. 

    Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, Нобелевская премия по физике в этом году присуждена японскому ученому Такааки Кадзите и канадскому физику Артуру Макдональду за открытие осцилляций нейтрино.

    Нейтринные осциляции - это превращение нейтрино в нейтрино другого сорта (поколения) или же в антинейтрино. 

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi