Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Обнародованы даты солнечных и лунных затмений в 2015 году. Как сообщил Report заместитель директора Шамахинской астрофизической обсерватории Хыдыр Микаилов Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), 20 марта произойдет солнечное, 4 апреля - лунное затмение.

По его словам, солнечное затмение начнется 20 марта в 11:40: "Природное явление продлится 4 часа 8 минут и завершится в 15:48. В Азербайджане солнечное затмение можно будет наблюдать 1 час 30 минут. Для наблюдения за природным явлением необходимо использовать специальные очки, либо смотреть через стекло, покрытое копотью. В республике солнечное затмение начнется в 13:46 и завершится в 15:18".

Заместитель директора отметил, что затмение можно будет наблюдать частично в Северной Африке, Северной Азии и странах Европы, полностью - в Исландии, северной части Атлантического океана и бассейне Северного Ледовитого океана.

Он также отметил, что в течение года наблюдается как минимум 4 затмения, из которых два солнечных и два лунных затмения.

Х.Микаилов добавил, что первое лунное затмение в текущем году произойдет 4 апреля: "Второе солнечное затмение произойдет 13 сентября, второе лунное затмение - 28 сентября".