Баку. 1 января. REPORT.AZ/ Обнародованы даты смены сезонов в Азербайджане в 2019 году.

Как сообщает Report со ссылкой на "Азертадж", об этом сказал заместитель директора по научным вопросам Шемахинской астрофизической обсерватории им. Насреддина Туси Национальной академии наук Азербайджана Хыдыр Микаилов.

По его словам, весна наступит в стране 21 марта в 01.58 часов по бакинскому времени, день и ночь будут равны. Лето наступит 21 июня в 19.54, осень наступит 23 сентября в 11.50, а зима придет в страну 22 декабря в 08:19.