ГКПС обнародовала даты экзаменов в магистратуру и резидентуру

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) Азербайджана обнародовала план-график экзаменов в магистратуру и резидентуру на 2015/2016 учебный год, а также испытательных экзаменов на степень бакалавра высших учебных заведений.

Как сообщает Report, согласно графику, прием заявлений в магистратуру высших учебных заведений будет проводиться с 3 по 12 февраля текущего года. В то же время, первый этап приемных экзаменов состоится 22 февраля, выбор программы - 1-10 апреля, второй этап приемных экзаменов - 26 апреля, выбор специальности - 7-12 мая, выбор специальности на оставшиеся вакантные места - 22-28 июня.

В графике также отразилась информация по приему в резидентуру по медицинским специальностям. Так, прием заявлений в резидентуру будет проводиться 16-23 февраля. В то же время, первый этап приемных экзаменов состоится 15 марта, второй этап приемных экзаменов - 7 июля, выбор специальности - 10-14 июля, выбор специальности на оставшиеся вакантные места - 21-24 июля.

Испытательные экзамены на степень бакалавра высших учебных заведений состоятся 5, 12, 19 апреля и 3 мая.

Отметим, что после утверждения правил приема студентов в высшие и средние специальные учебные заведения будет объявлен план-график экзаменов и мероприятий, которые будут проводиться в данных учебных заведениях.