В Азербайджане обнародованы цены на школьную форму в этом году

Баку. 24 августа. REPORT.AZ/ По сравнению с прошлым годом, с 1 июня этого года школьная форма подорожала на 7%. С того времени каких-либо изменений в цене не зарегистрировано.

Об этом Report сообщил начальник отдела продажи Бакинского швейного дома Этибар Азимов.

По его словам, после последней девальвации в ценах на школьную форму наблюдается незначительное подорожание: "Костюмы для 1-6 классов подорожали с 34 до 37 манатов, школьная форма для 7-11 классов - с 43 до 46 манатов. В среднем цены на школьные костюмы поднялись на 3 маната".

Комментируя некоторые недовольства родителей касательно качества школьной формы, Э.Азимов сказал, что на формы, продаваемые в филиалах Бакинского швейного дома, жалобы не поступают.

По его словам, если вес школьника остается неизменным, он может носить форму 1-2 года: "Мы даем гарантию на товары, продаваемые в центрах продажи. Все сырье для пошива форм привозится из Турции. Ткани принадлежат турецкой фирме Bossa, имеющей сертификат европейских лабораторий. 80% товара фирмы экспортируется в Европу. Жалобы могут быть на закупаемые из Китая килограммами товары, привозимые и продаваемые на рынке некоторыми дельцами. Естественно, качество таких тканей не будет отвечать нормам".

Э.Азимов добавил, что основная продажа сезона пока не началась.