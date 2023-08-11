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Обнародованы проходные баллы в ВУЗы специального назначения

Обнародованы проходные баллы в ВУЗы специального назначения 12:09
Наука и образование
11 августа 2023 г. 12:43
Обнародованы проходные баллы в ВУЗы специального назначения

Обнародованы баллы приема в ВУЗы специального назначения.

Как сообщает Report, об этом проинформировала председатель совета директоров Государственного экзаменационного центра Азербайджана Малейка Аббасзаде.

"Мы не объявляем план приема в ВУЗы специального назначения. Могу только сказать, что все списки уже разосланы в соответствующие ВУЗы и академии. В полицейской академии минимальный проходной балл составил 439,3, а максимальный - 643 балла. Там план достаточно большой. Были представлены плановые места по специальности "Юриспруденция" Академии Службы государственной безопасности. Там проходной балл составил 541. В высшее военное училище Внутренних войск также были отправлены предварительные списки. Прошедшие мандатную комиссию для поступления в полицейскую академию с результатом ниже 439 баллов также могут подать заявление туда, если они хотят учиться в Высшем военном училище Внутренних войск", - подчеркнула председатель ЦИК.

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Версия на азербайджанском языке Xüsusi təyinatlı ali məktəblərə qəbul balı açıqlanıb

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