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Обнародовано время проведения городских олимпиад по предметам 

Обнародовано время проведения городских олимпиад по предметам  Городской этап олимпиады будет организован в 17 экзаменационных центрах столицы
Наука и образование
8 февраля 2021 г. 13:10
Обнародовано время проведения городских олимпиад по предметам 

Стали известны даты проведения городского этапа Республиканской предметной олимпиады среди школьников.

Как сообщает Report, в связи с текущей эпидемиологической ситуацией городской этап олимпиады по предметам будет организован в различное время.

10 февраля состоится олимпиада по математике и химии, 11 февраля - по информатике, биологии, географии, физике, 12 февраля - по азербайджанскому языку и литературе, а также истории.

Городской этап олимпиады будет организован в 17 экзаменационных центрах столицы. В Олимпиаде примут участие ученики IX, X и XI классов, а также восьмиклассники с особыми способностями.

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Версия на азербайджанском языке Fənn olimpiadalarının şəhər mərhələsinin vaxtı açıqlanıb

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