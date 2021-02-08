Обнародовано время проведения городских олимпиад по предметам

Городской этап олимпиады будет организован в 17 экзаменационных центрах столицы

Стали известны даты проведения городского этапа Республиканской предметной олимпиады среди школьников.

Как сообщает Report, в связи с текущей эпидемиологической ситуацией городской этап олимпиады по предметам будет организован в различное время.

10 февраля состоится олимпиада по математике и химии, 11 февраля - по информатике, биологии, географии, физике, 12 февраля - по азербайджанскому языку и литературе, а также истории.

Городской этап олимпиады будет организован в 17 экзаменационных центрах столицы. В Олимпиаде примут участие ученики IX, X и XI классов, а также восьмиклассники с особыми способностями.