Обнародовано время вступительных экзаменов в докторантуру НАНА

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Вступительные экзамены в докторантуру НАНА состоятся с 16 ноября по 10 декабря, а докторские экзамены - с 1 по 20 декабря.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник Управления науки и образования аппарата президиума НАНА Аминага Садыгов.

По его словам, 1 неделя экзаменов будет по предметам специальностей: "На второй неделе запланированы экзамены по философии, а на третьей - по иностранному языку. Экзамены будут в тестовой форме.

Экзамены продлятся 2 часа, каждый вопрос будет оцениваться двумя баллами. Кандидатам будут представлены 50 вопросов. При анализе результатов экзаменационная комиссия поставит "отлично" кандидатам, набравшим 90-100 баллов".

Напомним, что в докторантуре по программе доктор философии НАНА с очной формой обучения выделено всего 93 места. По программе доктор философии в диссертантуре выделено 136 плановых мест.

В докторантуре по программе доктор наук утверждено всего 41 место, из них 2 места - по очной, 39 мест - по заочной форме. В диссертантуре по программе доктор наук выделено 76 плановых мест.

Отметим, что с этого года кандидаты должны набрать по английскому языку минимум 80 баллов по программе TOEFL или минимум 6,5 баллов по программе IELTS, а на экзаменах в докторантуру - минимум 100 баллов по программе TOEFL или минимум 7 баллов по программе IELTS.