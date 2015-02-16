​Обнародовано число студентов, переведенных в азербайджанские вузы из зарубежных учебных заведений

Баку. 16 февраля. REPORT.AZ/ В 2014 году в базе Государственной электронной информационной системы "Телебе-мезун" ("Студент-выпускник") существовала информация о 886271 человеке.

В данную электронную информационную систему по результатам проведенных ГКПС вступительных экзаменов за 1992-2014 годы включена информация о поступивших 861 767 абитуриентах, в том числе о 550 723 бакалаврах, 40 026 магистрах, 166678 студентах, поступивших в ссузы на базе полного среднего образования, 104 340 абитуриентах, принятых в ссузы на базе общего среднего образования.

Как сообщает Report, об этом говорится в 12-ом номере журнала "Абитуриент".

Согласно информации на 8 октября 2014 года, 4 700 обучающихся в стране студентов - иностранцы и лица, не имеющие гражданства, а для получения дополнительного образования в вузы поступили 3506 человек.

В 2010/2011 учебном году количество переведенных из зарубежных учебных заведений студентов уступает статистике 2009/2010 учебного года.