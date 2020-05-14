Обнародовано расписание телеуроков на завтра

Обнародовано расписание школьных занятий на 15 мая в рамках передачи "Время урока", транслируемой при поддержке Министерства образования Азербайджана на телеканалах "Mədəniyyət" ("Культура") и "ARB Günəş".

Как сообщает Report, Министерство образования рекомендует учащимся обратить внимание на график занятий.

Отметим, что с 11 марта на телеканалах "Mədəniyyət" и "ARB Günəş" при организационной поддержке Минобразования для учащихся транслируется программа "Время урока", в рамках которой пять дней в неделю проводятся телеуроки. Занятия охватывают все классы.

Для тех, кто не сможет посмотреть "Время урока" по телеканалам, уроки доступны на официальном YouTube-канале Министерства образования (https://www.youtube.com/playlist…) в Facebook, на портале видеоуроков Министерства образования (https://video.edu.az/), а также на странице Facebook телеканала "Образование".