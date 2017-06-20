Обнародовано по каким предметам больше всего вакантных мест учителей в средних школах

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ "При смене места педагогов в школах учитывается и гендерный фактор. В этом году на конкурс по принятию на работу учителей в общеобразовательные учебные заведения в системе министерства образования будет вынесено рекордное количество вакантных мест. Сейчас идет процесс сбора вакантных мест".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявил заместитель заведующего отделом человеческих ресурсов министерства образования Эшги Багиров.

По его словам, большое количество вакантных мест в этом году связано с новым механизмом сбора: "Раньше вакантные места определяли местные отделы образования. Однако в этом году представители местных отделов были приглашены в министерство образования и вместе с ними была рассчитана нагрузка учителей. В связи с этим решение об объявлении или необъявлении вакантных мест приняли не местные отделы образования, а министерство образования".

Э.Багиров отметил, что пока не проводился анализ, по каким предметам больше всего смен места работы учителей: "Однако вакантных мест больше в начальных классах, по предметам технология, изобразительное искусство. Из-за плотности учителей по предметам азербайджанский язык, математика в городах, вакантных мест по этим предметам мало".

Он также отметил, что сегодня среди учителей в средних школах страны в целом преобладают женщины. Однако в городах больше педагогов-женщин, а в сельских местностях – мужчин.