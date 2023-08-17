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Обнародовано количество заявителей в связи с регистрацией в первый класс на данный момент

Обнародовано количество заявителей в связи с регистрацией в первый класс на данный момент Обнародовано количество заявителей в связи с регистрацией в первый класс на сегодняшний день.
Наука и образование
17 августа 2023 г. 15:11
Обнародовано количество заявителей в связи с регистрацией в первый класс на данный момент

Обнародовано количество заявителей в связи с регистрацией в первый класс на сегодняшний день.

Об этом Report сообщили в Министерстве науки и образования.

Было отмечено, что на сегодняшний день в общей сложности 128 339 человек разместили запросы о приеме в первый класс. Из них 68 113 мальчиков и 60 226 девочек.

115 840 человек разместили запрос по размещению в азербайджанский сектор, 11 514 человек - в русский, 985 человек - по разделам, где обучение ведется на других языках.

Отметим, что продолжается набор учащихся в первые классы общеобразовательных учреждений на 2023-2024 учебный год. Процесс приема осуществляется через электронный портал www.mektebeqebul.edu.az. Процесс электронной регистрации приема в первый класс завершится 14 сентября.

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