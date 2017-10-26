Обнародовано количество учеников, обучающихся в первом классе бакинских школ

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ В общеобразовательных школах, находящихся в подчинении Управления образования города Баку, в I классе обучается 46 798 учеников.

Как сообщает Report, 46 338 из этих учеников были зачислены в рамках приема в первый класс в 2017-2018 учебном году, проводимого с 15 марта по 16 сентября.

Было отмечено, что 460 учеников были приняты в первый класс с 16 сентября по 15 октября, после начала учебного года.

Следует отметить, что, как и каждый год, в 2017-2018 учебном году были продлены сроки приема в первый класс. Таким образом, несмотря на начало уроков, электронная регистрация детей осуществлялась на основе письменного обращения родителей (законного представителя) при наличии уважительной причины (лечение родителя или ребенка, командировка родителей, чрезвычайная ситуация) с 16 сентября по 15 октября. Родители после электронной регистрации детей представили в школу соответствующие документы.

В настоящее время 37 789 учеников, обучающихся в первом классе общеобразовательных школ, находящихся в подчинении Управления образования города Баку, обучаются в азербайджанском секторе, 9 009 в русском секторе. 41 210 из них исполнилось 6 лет, 5 588 - не исполнилось 6 лет.

В Классической гимназии №160 при Управлении образования города Баку в первом классе учатся 285 человек, в лицее "Зякалар" №287 - 101 ученик. 146 учеников обучаются в азербайджанском секторе и 240 в русском секторе.

Напомним, что в 2017-2018 учебном году процесс приема детей в I класс был полностью электронным. Родители самостоятельно выбирали школу, учителя и язык обучения. В общем, основной целью процесса приема в первые классы общеобразовательных учреждений является то, чтобы все дети школьного возраста были обеспечены обязательным образованием.