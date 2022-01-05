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Обнародовано количество студентов, обратившихся за образовательным кредитом

Обнародовано количество студентов, обратившихся за образовательным кредитом Обнародовано количество студентов, подавших заявки на образовательный кредит.
Наука и образование
5 января 2022 г. 13:32
Обнародовано количество студентов, обратившихся за образовательным кредитом

Обнародовано количество студентов, подавших заявки на образовательный кредит.

Как сообщили Report в Министерстве образования Азербайджана, на сегодняшний день поступило 4083 обращений.

Из этого 929 обращений направлены в соответствующий банк для оформления кредита. 23 декабря 2021 года с 16-ю студентами были заключены кредитные соглашения и плата за их обучение была перечислена учебному заведению.

Прием заявок продолжается.

Отметим, что целью выделения образовательного студенческого кредита является обеспечение доступности образования для всех, особенно для лиц из малообеспеченных слоев населения, создание равных возможностей в получении образования.

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Версия на азербайджанском языке Təhsil krediti üçün müraciət edən tələbələrin sayı açıqlanıb

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