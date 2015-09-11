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    Обнародовано число школьников в новом учебном году в Азербайджане

    В этом году более 150 тыс. школьников пойдут в первый класс

    Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ Обнародовано количество школьников, которые будут обучаться в общеобразовательных школах Азербайджана в новом учебном году. Как сообщили в ответ на запрос Report в министерстве образования, в этом году более 150 тыс. школьников пойдут в первый класс.

    По информации, в целом, количество школьников в этом учебном году составит 1 млн. 370 тыс. человек.

    Напомним, что в прошлом учебном году в первый класс пошли 138 тыс. школьников.

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