Обнародовано количество школ, которые будут построены на освобожденных от оккупации территориях

Обнародовано количество школ, которые будут построены на освобожденных от оккупации территориях.

Обнародовано количество школ, которые будут построены на освобожденных от оккупации территориях.

Как сообщает Report, это отражено в "I Государственной программе по великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева.

В документе отмечается, что в Шушинском районе предусмотрено строительство и восстановление 7, в Агдамском районе - 29, Физулинском районе - 23, Зангиланском районе - 21, Кяльбаджарском районе - 30, Лачынском районе - 21, Губадлинском районе - 16, Джебраильском районе - 25, Ходжавендском районе - 20, Тертерском районе (включая села Суговушан и Талыш) - 5 дошкольных и общеобразовательных учреждений.