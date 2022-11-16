Обнародовано количество школ, которые будут построены на освобожденных от оккупации территориях.
Как сообщает Report, это отражено в "I Государственной программе по великому возвращению на освобожденные от оккупации территории Азербайджанской Республики", утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева.
В документе отмечается, что в Шушинском районе предусмотрено строительство и восстановление 7, в Агдамском районе - 29, Физулинском районе - 23, Зангиланском районе - 21, Кяльбаджарском районе - 30, Лачынском районе - 21, Губадлинском районе - 16, Джебраильском районе - 25, Ходжавендском районе - 20, Тертерском районе (включая села Суговушан и Талыш) - 5 дошкольных и общеобразовательных учреждений.