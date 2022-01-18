Обнародовано количество получающих образование в Азербайджане

Обнародовано количество обучающихся в Азербайджане.

Обнародовано количество получающих образование в Азербайджане.

Как сообщили Report в Госкомстате, на сегодня по возрастной группе населения 15 лет и старше каждые 974 человека из 1000 имеют высшее, среднее специальное или среднее образование.

По предварительным данным, на 1 января 2022 года в 1692 государственных и 133 негосударственных дошкольных образовательных учреждениях, действующих в стране, обучаются 127 тыс. детей. На начало 2021/2022 учебного года в 4394 государственных и 32 негосударственных общеобразовательных учреждениях страны обучались 1,7 млн человек.

Кроме того, действуют 16 специальных школ или специальных классов, организованных в общеобразовательных учреждениях, где обучались 6,9 тыс. детей с ограниченными возможностями здоровья. Удельный вес обучающихся во вторую и третью смены в общеобразовательных учреждениях составил 20 процентов.

На начало 2021/2022 учебного года функционировали 115 государственных лицеев и гимназий с численностью учащихся 63,9 тыс. человек. В 2021 году из 83,4 тыс. выпускников, закончивших очные общеобразовательный учреждения, 82,8 тыс. или же 99,3% получили аттестат о полном среднем образовании.

На начало 2021/2022 учебного года в 59 средних специализированных учебных заведениях страны обучались 63,1 тыс. студентов, из которых 61,6% составляли женщины. В Азербайджане в 40 государственных и 11 негосударственных высших учебных заведениях, осуществляющих подготовку бакалавров и магистров, а также в 26 научных организациях обучались 212,2 тыс. человек, из которых 49,3% составляли женщины.

В высших учебных заведениях страны наряду с гражданами Азербайджана обучаются 6,4 тыс. студентов из 82 стран. Среди иностранных студентов преобладают граждане Турции, Ирана, России, Грузии, Ирака, Исламской Республики Пакистан, Индии и Китая.