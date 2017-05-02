Обнародовано количество обращений в министерство образования за прошлый месяц

Баку. 2 мая. REPORT.AZ/ Обнародована статистика обращений в телефонно-справочную службу министерства образования ("Горячая линия": 146) и оказанных в апреле 2017 года услуг гражданам в Центре приема граждан.

Как сообщили Report в министерстве, в прошлом месяце в центры поступило в целом 16 593 обращения.

Согласно статистике, в телефонно-справочную службу поступило 14 146 звонков.

В Центре приема граждан оказаны услуги 2447 гражданам.

В министерстве сообщили, что на большинство поступивших в телефонно-справочную службу и Центр приема граждан обращений (в основном справочного характера) были сразу даны ответы и они оперативно разрешены. В Центре приема граждан было принято и зарегистрировано 1 129 документов (544 письма, 369 заявлений, 217 других документов).

Среди поступивших обращений было больше всего вопросов по признанию (нострификации) документов вузов (дипломов), диагностической оценке учителей, приему в 1 класс общеобразовательных школ, приему учителей на работу и из размещению.

Отметим, что в телефонно-справочную службу наибольшее количество обращений поступило в понедельник (3 449 обращений) и вторник (2 846 обращений), в основном с 10:00 до 12:00 и с 14:00 до 16:00. В Центр приема граждан наибольшее количество обращений поступило в понедельник (574 обращения) и пятницу (524 обращения), в основном с 11:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.