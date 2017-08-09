Обнародовано количество детей, прошедших электронную регистрацию в группы дошкольной подготовки

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ До сегодняшнего дня в электронной системе приема в группы дошкольной подготовки в столичных школах зарегистрировано 6579 заявлений.

Как сообщили Report в управлении образования г. Баку, прием детей в группы дошкольной подготовки в подведомственных структуре школах на 2017-2018 учебный год ведется через электронную систему mektebeqebul.edu.az.

Начавшийся с 1 августа процесс электронной регистрации, продлится до 18 сентября. Прием документов в школах в группы дошкольной подготовки продлится с 15 августа до 20 сентября.

Отметим, что основная цель таких групп - подготовка детей к обучению в школе, привыкание к учебной программе, формирование у них определенных знаний и навыков.

В следующем учебном году будут действовать группы дошкольной подготовки в 266 общих учебных заведениях на балансе управления образования г. Баку. Занятия в группах дошкольной подготовки начнутся 2 октября. Занятия продлятся 8 месяцев и завершатся 31 мая.

В 2017-2018 учебном году планируется привлечь больше детей в группы дошкольного образования в прилегающих к столице поселках. Это служит росту показателя дошкольной подготовки в данных поселках, обеспечивает подготовку детей к 1 классу, увеличивает показатель образования в соответствующих школах.

Напомним, что в 2017-2018 учебном году планируется привлечь в группы дошкольной подготовки 65% 5-летних детей.