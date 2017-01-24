Обнародовано количество действительных членов и член-корреспондентов НАНА

Баку. 24 января. REPORT.AZ/ В настоящее время в Азербайджане функционируют 14 научных организаций и учреждений, оказывающих различные научно-технические услуги.
Как сообщили Report в Государственном комитете статистики, в этих учреждениях работают свыше 23 тыс. специалистов, более 70 процентов из них являются исследователями.
Согласно информации, каждый третий из них является доктором наук и доктором философии.
В настоящее время в Национальной академии наук 60 действительных членов и 108 член-корреспондентов.
Samirə AbdullayevaАвтор новости
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