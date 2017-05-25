Обнародовано количество абитуриентов, зарегистрировавшихся для участия в пробном экзамене 27 мая

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Баку. 25 мая. REPORT.AZ/ Государственный экзаменационный центр 27 мая в 29 городах и районах страны проведет пробный экзамен для поступления в высшие учебные заведения по I-IV группе специальностей.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамены будут организованы в 59 зданиях в городах и районах Баку, Сумгайыте, Абшероне, Нахчыване, Гяндже, Шамкире, Газахе, Товузе, Мингячевире, Геранбое, Евлахе, Шеки, Загатале, Габале, Барде, Агджебеди, Гейчае, Исмаиллы, Имишли, Физули, Ширване, Сальяне, Лянкяране, Джалилабаде, Масаллы, Хачмазе, Бабеке, Джульфе, Шаруре.

Запись для участия в экзамене проводилась через интернет, зарегистрировано 24 584 абитуриента.

Для контроля за экзаменационным процессом выделено 154 экзаменационных руководителя и 1498 учителей-контролеров.

ГЭЦ доводит до сведения абитуриентов, что допуск в экзаменационные здания осуществляется только на основе оригинала удостоверения личности абитуриента и "Листа допуска на экзамен". Абитуриенты, не принесшие один из этих документов, предъявившие копию удостоверения личности, зарегистрировавшиеся под чужим удостоверением личности, на экзамен допущены не будут.