​Обнародовано число выпускников средних школ в этом году

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Министерство образования обнародовало число выпускников общеобразовательных школ в 2014-2015 учебном году. Об этом сообщили Report в министерстве образования.

По информации, в этом году IX классы окончат 111 839, XI классы - 90 557, XII классы заочных и вечерних школ - 820 учеников.

Последний звонок в школах с пятидневной учебной неделей прозвучит 29 мая, в школах с шестидневной учебной неделей - 30 мая. Мероприятия пройдут в общеобразовательных школах.

Напомним, что в 2013-2014 учебном году число абитуриентов IX классов общеобразовательных учреждений составило 118 206, XI классов - 86 797, XII классов заочных и вечерних школ - 754 ученика.