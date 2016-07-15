Обнародовано число мест в вузах Азербайджана

Баку. 15 июля. REPORT.AZ/ В этом году в вузах Азербайджана количество мест составляет 41 965.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявила председатель Совета директоров Государственного экзаменационного центра Малейка Аббасзаде.

По ее словам, по сравнению с прошлым годом число вступительных мест выросло на 7,21%

М.Аббасзаде отметила, что в количестве мест по государственному заказу есть небольшая разница и по сравнению с прошлым годом увеличилось на 497 мест: "В прошлом году число мест по государственному заказу составило 11 714, а в этом году это число достигло 12 221 места. Для среднеспециализированных учебных учреждений на базе 11-летнего образования (техникумов) в этом году выделено 6 940 мест. В прошлом году это число составило 6 133 места (выросло на 13%) В целом, согласно плану приема, в высшие и среднеспециализированные учреждения будет принято 48 905 человек".

Она подчеркнула, что в этом году число мест по государственному заказу в 1-й группе выросло на 5,9% (300 мест), во 2-й группе - на 9% (2 021 место), в 3-й группе - на прошлогоднем уровне, а в 4-й группе - на 4,99% (62 места).