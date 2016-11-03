Обнародовано число учителей, участвующих в диагностической оценке в Баку

Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ "В этом году в диагностической оценке будет участвовать примерно 3 тыс. учителей".

Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказала завотделом управления образования по городу Баку Махаббат Велиева.

По ее словам, этот процесс служит повышению зарплаты учителей: "В настоящее время ведутся организационные работы для оценки. Проведение оценки планируется в декабре".

М.Велиева напомнила, что за прошлые годы в оценке участвовало около 28 тыс. учителей, работающих в Баку.

Отметим, что наряду со столицей диагностическая оценка знаний и навыков учителей общеобразовательных учреждений будет проводиться в 26 районах и городах страны.