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    Обнародовано число учителей, участвующих в диагностической оценке в Баку

    Проведение оценки планируется в декабре

    Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ "В этом году в диагностической оценке будет участвовать примерно 3 тыс. учителей". 

    Как сообщает Report, об этом в заявлении журналистам сказала завотделом управления образования по городу Баку Махаббат Велиева. 

    По ее словам, этот процесс служит повышению зарплаты учителей: "В настоящее время ведутся организационные работы для оценки. Проведение оценки планируется в декабре".

    М.Велиева напомнила, что за прошлые годы в оценке участвовало около 28 тыс. учителей, работающих в Баку. 

    Отметим, что наряду со столицей диагностическая оценка знаний и навыков учителей общеобразовательных учреждений будет проводиться в 26 районах и городах страны.   

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