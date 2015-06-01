Обнародовано число учеников, принимающих участие в выпускных экзаменах в этом году

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ Государственная комиссия по приему студентов (ГКПС) в июне проведет централизованные выпускные экзамены для учеников 9-х и 11-х классов всех средних общеобразовательных учреждений республики. Как сообщает Report, об этом на сегодняшней пресс-конференции заявила председатель ГКПС Малейка Аббасзаде.

По ее словам, экзамены пройдут 2, 6, 11 и 16 июня по утвержденному графику: "На экзаменах ожидается участие 88 151 ученика 9-х классов, 107 236 учеников 11-х классов. Экзамены будут проходить в один и тот же день - для 9-х классов в 10.00, для 11-х классов - в 15.00".

Председатель ГКПС также отметила, что экзамены состоятся в 273 экзаменационных центрах городов, районов, поселков и деревень: "Для первого экзамена, который пройдет 2 июня в Баку, выделено 79 зданий. В Баку в экзаменах примут участие 55 897 учеников (31 489 учеников 9-х классов и 24 408 учеников 11-х классов). 480 учеников (245 учеников 9-х классов и 235 учеников 11-х классов) освобождены от выпускных экзаменов на основании заключения психолого-медико-педагогической комиссии при министерстве образования".