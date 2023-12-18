Обнародовано число учащихся в профориентированных классах в Азербайджане

В Азербайджане в 2023-2024 учебном году 4178 учащихся получают профессионально ориентированное образование.

В Азербайджане в 2023-2024 учебном году 4 178 учащихся получают профессионально-ориентированное образование.

Как сообщает Report, об этом говорилось на отчетной встрече по проекту "Профориентированные классы".

Отмечено, что в 196 школах страны имеются 232 профессионально-ориентированных класса.

Согласно "Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы", утвержденной президентом Ильхамом Алиевым, до 2026 года удельный вес школ, в которых функционируют профориентированные классы, планируется довести до 15%.