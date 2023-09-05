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Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября

Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября В Азербайджане до 15 сентября ожидается открытие 23 новых учебных заведений (4 учебных заведения уже открыты), а к концу года – еще 8 учебных заведений
Наука и образование
5 сентября 2023 г. 16:20
Обнародовано число новых школ, которые будут открыты до 15 сентября

В Азербайджане до 15 сентября ожидается открытие 23 новых учебных заведений (4 из них уже введены в строй), а к концу года – еще 8 образовательных учреждения.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Министерстве науки и образования Азербайджана.

В ведомстве также отметили, что до конца года планируется начать подготовку проектно-сметной документации 32 новых учебных заведений.

В министерстве отметили, что в 2023 году за счет средств бюджета предусмотрено строительство и ремонт 40 образовательных учреждения (3 профобучения, 1 интернат, 33 общеобразовательных и 3 внешкольных) : "Также до конца года начнется строительство 24 учебных заведений и капитальный ремонт и реставрация 9. Кроме того, до 15 сентября будут сданы в эксплуатацию 17 учебных заведений, которые были построены либо отремонтированы за счет Фонда Гейдара Алиева, а еще 2 - сданы до конца года", - сообщили министерстве.

Следует отметить, что работы по расширению сети образовательных учреждений в Азербайджане, строительству новых и капитальному ремонту действующих школ реализуются Департаментом капитального строительства и снабжения по заявке Министерства науки и образования.

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Версия на азербайджанском языке Sentyabrın 15-dək açılışı olacaq məktəblərin sayı məlum olub

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