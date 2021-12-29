Обнародовано число работников образования, привившихся бустерной дозой вакцины

Названо число работников образования в Баку, привитых третьей (бустерной) дозой вакцины.

Названо число работников образования в Баку, привитых третьей (бустерной) дозой вакцины.

Об этом сообщили Report в Управлении образования города Баку.

Отмечено, что в столице к процессу вакцинации привлечены 33 968 работников образования, что составляет примерно 90% сотрудников столичных учебных заведений.

Из них 17 939 человек привились третьей (бустерной) дозой вакцины.

В соответствии со «Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы» проводится вакцинация работников столичных образовательных учреждений.