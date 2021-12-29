О нас
Report Georgia
Аудио новости

Обнародовано число работников образования, привившихся бустерной дозой вакцины

Обнародовано число работников образования, привившихся бустерной дозой вакцины Названо число работников образования в Баку, привитых третьей (бустерной) дозой вакцины.
Наука и образование
29 декабря 2021 г. 13:46
Обнародовано число работников образования, привившихся бустерной дозой вакцины
0 : 00
0 : 00

Названо число работников образования в Баку, привитых третьей (бустерной) дозой вакцины.

Об этом сообщили Report в Управлении образования города Баку.

Отмечено, что в столице к процессу вакцинации привлечены 33 968 работников образования, что составляет примерно 90% сотрудников столичных учебных заведений.

Из них 17 939 человек привились третьей (бустерной) дозой вакцины.

В соответствии со «Стратегией вакцинации против COVID-19 в Азербайджанской Республике на 2021-2022 годы» проводится вакцинация работников столичных образовательных учреждений.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Bakıda buster doza peyvənd olunan təhsil işçilərinin sayı açıqlanıb

Другие новости из категории

В вузы Украины в этом году поступили свыше 1200 граждан Азербайджана
В вузы Украины в этом году поступили свыше 1200 граждан Азербайджана
29 декабря 2021 г. 12:02
В Баку уволены директора 25 школ
В Баку уволены директора 25 школ
28 декабря 2021 г. 17:15
Подготовлена новая программа приема в I группу на 2023 год
Подготовлена новая программа приема в I группу на 2023 год
28 декабря 2021 г. 15:24
Советник министра образования назначена на новую должность
Советник министра образования назначена на новую должность
28 декабря 2021 г. 12:53
Названы даты зимних каникул для школьников
Названы даты зимних каникул для школьников
28 декабря 2021 г. 11:35
В текущем году в Баку отремонтировано более 80 школ
В текущем году в Баку отремонтировано более 80 школ
28 декабря 2021 г. 10:32
Названа дата проведения вступительного экзамена в магистратуру
Названа дата проведения вступительного экзамена в магистратуру
27 декабря 2021 г. 15:35
ГЭЦ объявил даты экзаменов в январе и феврале
ГЭЦ объявил даты экзаменов в январе и феврале
27 декабря 2021 г. 15:34
Обнародована зарплата учителей, работающих в Баку
Обнародована зарплата учителей, работающих в Баку
27 декабря 2021 г. 14:38
В Баку шесть школ названы в честь национальных героев
В Баку шесть школ названы в честь национальных героев
27 декабря 2021 г. 12:23

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi