​Обнародовано число отправившихся зарубеж студентов в рамках госпрограммы на 2007-2015 гг

Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ 3183 студента отправились получать образование за рубежом в рамках “Государственной программы по обучению молодежи Азербайджана в зарубежных странах на 2007-2015 годы" .

Как сообщает Report, об этом заявил глава сектора по обучению за рубежом и работе с иностранными студентами Министерства образования Азербайджана Гасан Гасанлы.

Г.Гасанлы, говоря о конкурсе по госпргорамме, отметил, что он уже завершен. "В процессе отбора, прошедшего в атмосфере высокой конкурентоспособности, количество студентов с высокими академическими показателями по сравнению с предыдущими годами увеличилось. Мы подходим к последнему году программы. Радует, что 3183 студента получают образование за рубежом", - заключил он.