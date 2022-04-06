Обнародовано число лиц, получивших ученую степень в прошлом месяце

Высшая аттестационная комиссия при президенте обнародовала число лиц, получивших ученую степень и ученое звание за март месяц, а также количество лиц, у которых были признаны документы о присуждении ученой степени заграницей.

Высшая аттестационная комиссия при президенте обнародовала число лиц, получивших ученую степень и ученое звание за март месяц, а также количество лиц, у которых были признаны документы о присуждении ученой степени заграницей.

Как сообщили Report в комиссии, в прошлом месяце 48 человек получили степень доктора философии, пять - доктора наук.

За этот период 21 человеку было отказано в присвоении ученой степени. Кроме того, в марте 26 лицам было присвоено ученое звание доцента, двум - профессора, а одному - было отказано в присвоении ученого звания. У четверых лиц были признаны документы об ученой степени, присужденной за рубежом.