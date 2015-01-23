Госкомстат обнародовал число иностранных граждан, обучающихся в Азербайджане

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В высших учебных заведениях Азербайджана обучается 4 189 студентов из 58 зарубежных стран. Как сообщает Report, об этом говорится в месячном отчете, распространенном Государственным комитетом статистики (ГКС).

В отчете сказано, что среди иностранных студентов большинство составляют граждане Турции, Ирана, России, Туркменистана, Грузии, Ирака и Китая.

На начало 2014/2015 учебного года число студентов, обучающихся за рубежом по государственной линии, составило 2 911 человек. 63,9% обучающейся за рубежом молодежи являются выпускниками бакинских школ, 36,1 - школ различных регионов Азербайджана. Большинство студентов обучаются в высших учебных заведениях Турции, Объединенного Королевства, Германии и России.