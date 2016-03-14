Обнародовано число дней каникул, предусмотренных для школьников в праздник Новруз

Баку. 14 марта. REPORT.AZ/ Обнародовано число дней каникул, предусмотренных для школьников общеобразовательных учреждений в праздник Новруз.

Как сообщили в министерстве образования в ответ на запрос Report, изменений в занятиях предшествующей празднику недели не будет, так как первые дни праздника приходятся на выходные дни.

Так, в шестидневных школах 19 марта будет учебным днем, а в пятидневных школах - 18 марта.

"Согласно действующему законодательству, 25 марта не считается рабочим днем, так как 20 марта попадает на воскресенье. В связи с этим, в шестидневных школах занятия начнутся 26 марта, а в пятидневных школах - 28 марта", - сообщили в министерстве.

Отметим, что согласно решению Кабинета министров от 24 декабря 2015 года, в связи с Новруз-байрам 20, 21, 22, 23, 24 марта являются нерабочими днями.

Напомним, что занятия в общеобразовательных учреждениях в 2015-2016-м учебном году закончатся 14 июня.