В прошлом учебном году в Баку уволены 15 директоров школ, еще 3 дела направлены в прокуратуру

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Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В прошлом учебном году уволены 1 сотрудник Управления образования города Баку, 15 руководителей учебных заведений, 13 замдиректоров, 2 педагога, 1 лаборант, 1 руководитель продленной группы.

Как сообщает Report, об этом на традиционной сентябрьской конференции работников образования заявила начальник Управления образования города Баку Махаббат Велиева.

По ее словам, сектором внутреннего контроля Управления образования приняты соответствующие меры, направленные на борьбу с коррупцией в находящихся в подчинении управления учебных заведениях и в связи с другими правонарушениями: "Из различных организаций и от граждан в сектор внутреннего контроля поступило 426 обращений, на 416 из которых ответили в соответствующем порядке, а 10 обращений ныне находятся на производстве. Документы, собранные о деятельности трех общеобразовательных школ в результате выявления в них случаев превышения и злоупотребления должностными полномочиями, а также других негативных моментов, были направлены в органы прокуратуры".

М. Велиева заявила о привлечении к дисциплинарной ответственности 1 сотрудника Управления образования города Баку, 16 директоров школ, 31 замдиректора, 78 преподавателей, 1 руководителя детского объединения: "Кроме того, руководители 16-ти учебных заведений, 3 замдиректора и 78 педагогов получили предупреждение. В результате проведенной работы обеспечено возвращение в госбюджет 17030,86 маната".