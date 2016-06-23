​Обнародована статистика обращений, поступивших на "горячую линию" Института языкознания

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ "В течение 6-ти месяцев на "горячую линию" Института языкознания имени Насими Национальной академии наук Азербайджана поступило около 150-ти обращений".

Об этом в заявлении Report отметила и.о. заведующего мониторинговым отделом института Севиндж Алиева.

По ее словам, на все поступившие из отдела обращения было отвечено: "Звонки официально зарегистрированы. Сегодня руководству представлен 6-месячный отчет".

С.Алиева отметила, что большинство обращений касались написания слов: "Очень много обращений, связанных с написанием имен. Кроме того, поступают звонки, связанные с рекламными щитами и названием объектов. Бывают также обращения, связанные с предоставлением или получением информации".