Обнародована статистика касательно детей, прошедших регистрацию по подготовительным к школе группам в Баку

Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Проведена онлайн-регистрация 13 212 заявлений в электронной системе для приема детей в подготовительные к школе группы бакинских школ.

Как сообщили Report в Управлении образования по городу Баку, это - информация на 11:00 часов 27 августа.

Процесс электронной регистрации продлится до 25 сентября.

Что же касается приема документов в школах в подготовительные к школе группы лиц, чье электронное заявление было зарегистрировано, процесс продлится до 28 сентября (с 10:00 до 16:00 по средам, четвергам, пятницам и субботам).

Прием детей в подготовительные к школе группы осуществляется через электронную систему www.mektebeqebul.edu.az.