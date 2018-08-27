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    Обнародована статистика касательно детей, прошедших регистрацию по подготовительным к школе группам в Баку

    Баку. 27 августа. REPORT.AZ/ Проведена онлайн-регистрация 13 212 заявлений в электронной системе для приема детей в подготовительные к школе группы бакинских школ. 

    Как сообщили Report в Управлении образования по городу Баку, это - информация на 11:00 часов 27 августа.

    Процесс электронной регистрации продлится до 25 сентября. 

    Что же касается приема документов в школах в подготовительные к школе группы лиц, чье электронное заявление было зарегистрировано, процесс продлится до 28 сентября (с 10:00 до 16:00  по средам, четвергам, пятницам и субботам). 

    Прием детей в подготовительные к школе группы осуществляется через электронную систему www.mektebeqebul.edu.az

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