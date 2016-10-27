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    Обнародована программа второго Азербайджанского научного фестиваля

    Фестиваль пройдет с 31 октября по 5 ноября этого года в Баку, Нахчыване, Сумгайытк, Шеки и Гяндже

    Баку. 27 октября. REPORT.AZ/ Обнародована программа второго Азербайджанского научного фестиваля.

    Как сообщили Report в НАНА, фестиваль пройдет с 31 октября по 5 ноября этого года в Баку, Нахчыване, Сумгайыте, Шеки и Гяндже.

    Церемония открытия мероприятия состоится 31 октября в 10:30 в основном здании НАНА 

    На фестивале будут продемонстрированы научные достижения ученых страны, признанные в мире за последние годы. 

    На мероприятии будут также представлены технологические и инновационные достижения. 

    На фестивале примут участие президент НАНА академик Акиф Ализаде, министр образования Микаил Джаббаров, министр связи и высоких технологий Рамин Гулузаде, глава исполнительной власти города Баку Гаджибала Абуталыбов и другие лица. 

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