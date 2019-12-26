Обнародована повестка Общего собрания НАНА - ОБНОВЛЕНО

Обнародована повестка Общего собрания Национальной академии наук Азербайджана.

Как сообщает Report, на заседании будет обсуждаться "Программа развития Национальной академии наук Азербайджана на 2020–2025 годы".

На собрании также будут рассмотрены поправки в Устав НАНА, утверждение состава и председателя Уставной комиссии НАНА.

Кроме того, пройдут выборы на должности двух первых вице-президентов Академии.

*** 10:56

Состоится Общее заседание Национальной Академии Наук Азербайджана (НАНА).

Как сообщает Report, заседание начнется 28 декабря в 11.00.

Мероприятие пройдет в здании Президиума НАНА.