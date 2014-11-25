Обнародована окончательная статистика в связи с приемом в вузы Азербайджана

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/ В текущем году во вступительных экзаменах в высшие учебные заведения приняли участие 92 тысячи 643 абитуриента, 1727 из них набрали больше 600 баллов. Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции заявила председатель Госкомиссии по приему студентов (ГКПС) Малейка Аббасзаде.

По ее словам высокие результаты в I группе набрали 488 абитуриентов, во II - 435, в III - 401, в IV - 40. 9 человек набрали максимальное количество (700) баллов. Пятеро из них набрали высший балл в I группе, 2 - во II, и 2 - в IV.

Абитуриенты, набравшие высокие баллы, в основном выбрали Азербайджанский медицинский университет, Бакинский государственный университет, Азербайджанскую государственную нефтяную академию, Академию государственного управления при президенте Азербайджанской республики, Университет "АДА", Бакинскую высшую школу нефти, Кавказский университет.

Среди вузов, которые выбирают абитуриенты с высокими баллами, Бакинская высшая школа нефти занимает особое место.

Так, все 120 абитуриентов (6.96%), набравших более 600 баллов, предпочли учится в I группе специальностей.

М. Аббасзаде также отметила, что более 60% президентских стипендиатов являются выпускниками бакинских школ.