Обнародована дата второго экзамена по азербайджанскому языку

Баку. 18 мая. REPORT.AZ/ Второй экзамен по предмету "Азербайджанский язык" для учеников русского сектора состоится 10 июня.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре.

Сообщается, что абитуриенты, прошедшие регистрацию 1-27 марта, но не участвовавшие или не прошедшие экзамен 22 апреля, желающие поступить в колледжи на базе среднего образования (9 классов), могут пройти регистрацию 18-29 мая и принять участие в экзамене, который состоится 10 июня.

Участие в конкурсе платное. Требуемую для подтверждения участия сумму (10 манатов) абитуриенты должны перечислить на свой счет в "Личном кабинете". После подтверждения перечисления суммы, сумма вычитается со счета в личном кабинете.

Второй экзамен по предмету "Азербайджанский язык" для учеников русского сектора состоится 10 июня в Баку и Нахчыване.

На экзаменах абитуриентам будут предоставлены на выполнение 30 тестовых заданий, каждое из которых будет оценено в один балл. Для прохождения экзамена необходимо набрать не менее 15 баллов.